У Києві встановили систему захисту зупинки від тарану авто

FB Костянтина Усова

У Києві на Великій кільцевій встановили першу в столиці систему захисту зупинки громадського транспорту від тарану автомобілем

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм написав заступник очільника КМДА Костянтина Усова.

За його словами, система захисту - це 30-тонна конструкція з армованим фундаментом і 11-ма оцинкованими болардами зі стінками в 16 мм.

"За даними виробника, вона зупиняє легковушку на швидкості 80 км/год і вантажівку на швидкості 50 км/год", - уточнив Усов

Він додав, що вартість проєкту з монтажем - понад 400 тис грн. Усов сподіваєтсья, що в подальшому вартість буде знижена.

Нагадаємо, що наприкінці листопада минулого року у Києві на проспекті Валерія Лобановського легковик врізався у зупинку громадського транспорту і зайнявся..