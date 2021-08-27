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27 августа 2021, 20:24 59

В Киеве установили систему защиты остановки от тарана авто

27 августа 2021, 20:24 59
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FB Константина Усова
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В Киеве на Большой кольцевой установили первую в столице систему защиты остановки общественного транспорта от тарана автомобилем

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм написал заместитель главы КГГА Константина Усова.

По его словам, система защиты - это 30-тонная конструкция с армированным фундаментом и 11-ю оцинкованными болардами со стенками в 16 мм.

"По данным производителя, она останавливает легковушку на скорости 80 км/ч и грузовик на скорости 50 км/ч", - уточнил Усов.

Он добавил, что стоимость проекта с монтажом-более 400 тыс грн. Усов надеется, что в дальнейшем стоимость будет снижена.

Напомним, что в конце ноября прошлого года в Киеве на проспекте Валерия Лобановского легковушка врезалась в остановку общественного транспорта и загорелась.

Киев транспорт защита авто

 
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