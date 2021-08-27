В Киеве установили систему защиты остановки от тарана авто

FB Константина Усова

В Киеве на Большой кольцевой установили первую в столице систему защиты остановки общественного транспорта от тарана автомобилем

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм написал заместитель главы КГГА Константина Усова.

По его словам, система защиты - это 30-тонная конструкция с армированным фундаментом и 11-ю оцинкованными болардами со стенками в 16 мм.

"По данным производителя, она останавливает легковушку на скорости 80 км/ч и грузовик на скорости 50 км/ч", - уточнил Усов.

Он добавил, что стоимость проекта с монтажом-более 400 тыс грн. Усов надеется, что в дальнейшем стоимость будет снижена.

Напомним, что в конце ноября прошлого года в Киеве на проспекте Валерия Лобановского легковушка врезалась в остановку общественного транспорта и загорелась.