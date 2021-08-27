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27 августа 2021, 16:30 1563

В столичной квартире нашли расчлененное тело

27 августа 2021, 16:30 1563
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Фото из открытых источников
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В столице 27 августа обнаружили части тела женщины в квартире на проспекте Правды, что на Подоле

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

О происшествии полиции сообщил мужчина. Он заявил, что в квартире своего родственника на проспекте Правды обнаружил расчлененное тело женщины.

Правоохранители осмотрели помещение, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой найдены.

Напомним, недавно в Киеве нашли сумку с человеческими останками.

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