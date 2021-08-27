В столичной квартире нашли расчлененное тело
В столице 27 августа обнаружили части тела женщины в квартире на проспекте Правды, что на Подоле
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
О происшествии полиции сообщил мужчина. Он заявил, что в квартире своего родственника на проспекте Правды обнаружил расчлененное тело женщины.
Правоохранители осмотрели помещение, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой найдены.
Напомним, недавно в Киеве нашли сумку с человеческими останками.
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