На подвір'я депутата Черкаської міськради кинули "коктейль Молотова"

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У Черкасах в ніч на 19 травня невідомі кинули пляшки із легкозаймистою речовиною на подвір'я депутата міської ради Олексія Мельника.

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.

Як зазначили в поліції, постраждалих внаслідок дій зловмисників немає. Речові докази вилучили та направили на відповідні експертні дослідження.

Поліція порушила справу за ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

На інцидент відреагував і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, висловивши обурення інцидентом.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок дій невідомих сталося загорання частини будівлі та меблів. Сам Мельник зазначив, що під час підпалу в будинку перебувала його сім'я, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині кинули "коктейль Молотова" в будинок голови ОТГ Георгія Коблюка.