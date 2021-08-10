На Черкащині посадовець в кафе попався на хабарі

Фото: Черкаська обласна прокуратура

У Черкаській області затримали за підозрою у хабарництві одного з керівників державного підприємства

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Черкаської обласної прокуратури.

"За даними слідства, службовець за 40 тис.доларів пообіцяв керівнику приватної фірми вирішити питання з незаконною передачею в постійне користування їй майнового комплексу та земельної ділянки під ним, які перебувають у власності державного підприємства, гарантуючи реалізацію державного майна з порушенням встановленої процедури торгів", — зазначили в прокуратурі.

Підозрюваного затримали в кафе, коли йому передавали частину хабаря - 10 тис. доларів. Проти нього вже порушили кримінальну справу - одержання неправомірної вигоди. Також його взяли під варту.

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