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10 серпня 2021, 10:58 2

На Черкащині посадовець в кафе попався на хабарі

10 серпня 2021, 10:58 2
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Фото: Черкаська обласна прокуратура
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У Черкаській області затримали за підозрою у хабарництві одного з керівників державного підприємства

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Черкаської обласної прокуратури.

"За даними слідства, службовець за 40 тис.доларів пообіцяв керівнику приватної фірми вирішити питання з незаконною передачею в постійне користування їй майнового комплексу та земельної ділянки під ним, які перебувають у власності державного підприємства, гарантуючи реалізацію державного майна з порушенням встановленої процедури торгів", — зазначили в прокуратурі.

Підозрюваного затримали в кафе, коли йому передавали частину хабаря - 10 тис. доларів. Проти нього вже порушили кримінальну справу - одержання неправомірної вигоди. Також його взяли під варту.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині за мільйон намагалася підкупити поліцейського.

Україна хабар Черкаси затримання Черкаська область

 
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