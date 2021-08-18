У центрі Києва перекриють рух транспорту: відбудеться репетиція параду до Дня Незалежності

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У середу, 18 серпня, у Києві відбудуться масштабні репетиції параду військ до Дня Незалежності - у зв'язку з цим, починаючи з 15:30 буде частково обмежено рух транспортних засобів у центрі столиці

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху та зміна маршрутів громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша репетиція відбудеться у центрі столиці на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, після цього триватиме артилерійський салют на Трухановому острові.

Під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності заплановане тимчасове обмеження руху.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ готує безпрецедентні заходи безпеки на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України.