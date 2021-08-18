09:01  18 серпня
В Україні зросла кількість нових COVID-хворих: ситуація в регіонах
10:04  18 серпня
У семи областях країни без світла залишились 138 населених пунктів
08:09  18 серпня
За добу на Донбасі зафіксували 11 порушень: окупанти гатили з мінометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 09:44 155

У центрі Києва перекриють рух транспорту: відбудеться репетиція параду до Дня Незалежності

18 серпня 2021, 09:44 155
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 18 серпня, у Києві відбудуться масштабні репетиції параду військ до Дня Незалежності - у зв'язку з цим, починаючи з 15:30 буде частково обмежено рух транспортних засобів у центрі столиці

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху та зміна маршрутів громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша репетиція відбудеться у центрі столиці на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, після цього триватиме артилерійський салют на Трухановому острові.

Під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності заплановане тимчасове обмеження руху.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ готує безпрецедентні заходи безпеки на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України.

дороги транспорт Затори авто свято парад

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram