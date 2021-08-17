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17 серпня 2021, 11:21 20

Поліція знову обмежила в’їзд фур до столиці

17 серпня 2021, 11:21 20
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Фото з відкритих джерел
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Патрульна поліція знову обмежила в’їзд фур до Києва

.Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм патрульних

"З 11:00 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою. В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва", - зазначається у повідомленні

Про зняття обмежень патрульні обіцяють повідомити додатково (орієнтовно до 20:00)

Нагадаємо, що 15 серпня поліція вкотре обмежувала в'їзд фур до столиці

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