Поліція знову обмежила в’їзд фур до столиці
Патрульна поліція знову обмежила в’їзд фур до Києва
.Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм патрульних
"З 11:00 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою. В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва", - зазначається у повідомленні
Про зняття обмежень патрульні обіцяють повідомити додатково (орієнтовно до 20:00)
Нагадаємо, що 15 серпня поліція вкотре обмежувала в'їзд фур до столиці
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