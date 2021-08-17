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17 августа 2021, 11:21 2

Полиция вновь ограничила въезд фур в столицу

17 августа 2021, 11:21 2
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Фото из открытых источников
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Патрульная полиция снова ограничила въезд фур в Киев

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм патрульных

"С 11: 00 въезд в город тяжеловесного транспорта ограничен в связи с жарой. Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше + 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - отмечается в сообщении

О снятии ограничений патрульные обещают сообщить дополнительно (ориентировочно до 20:00)

Напомним, что 15 августа полиция вновь ограничивала въезд фур в Киев.

полиция Ограничение Киев Жара

 
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