Полиция вновь ограничила въезд фур в столицу
Патрульная полиция снова ограничила въезд фур в Киев
.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм патрульных
"С 11: 00 въезд в город тяжеловесного транспорта ограничен в связи с жарой. Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше + 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - отмечается в сообщении
О снятии ограничений патрульные обещают сообщить дополнительно (ориентировочно до 20:00)
Напомним, что 15 августа полиция вновь ограничивала въезд фур в Киев.
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