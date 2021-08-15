Поліція знову заборонила в'їзд фур до Києва

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Патрульна поліція Києва з 13.00 обмежить в'їзд великогабаритного транспорту до Києва у зв'язку зі спекою.

"З 13:00 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежать у зв’язку зі спекою", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).