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15 серпня 2021, 12:23 90

Поліція знову заборонила в'їзд фур до Києва

15 серпня 2021, 12:23 90
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з відкритих джерел
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Патрульна поліція Києва з 13.00 обмежить в'їзд великогабаритного транспорту до Києва у зв'язку зі спекою.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм патрульних
"З 13:00 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежать у зв’язку зі спекою", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).
Київ поліція заборона в'їзду Спека

 
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