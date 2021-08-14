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14 серпня 2021, 15:39 521

Сутички під Офісом президента: сім поліцейських отримали опіки очей

14 серпня 2021, 15:39 521
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Фото: Нацполіція
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В результаті зіткнень між правоохоронцями та представниками "Нацкорпусу" під Офісом президента кілька поліцейських і нацгвардійців отримали травми

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко у Facebook.

В результаті зіткнень 7 поліцейських отримали опіки очей, кілька нацгвардійців отримали травми", - зазначив Шевченко.

За його словами, ситуація навколо офісу президента вже спокійна.

"МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і зазначає: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів - може бути вільно пропущений на площу перед ОПУ", - додав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва сталася сутичка між активістами "Національного корпусу" і силами правопорядку, які задіяні в охороні Офісу президента. У хід пішли димові шашки й сльозогінний газ.

газ Київ Офіс президента поліція конфлікт протести

 
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