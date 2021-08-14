Стычки под Офисом президента: семь полицейских получили ожоги глаз

Фото: Нацполиция

В результате столкновений между правоохранителями и представителями "Нацкорпуса" под Офисом президента несколько полицейских и нацгвардейцев получили травмы

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

В результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы", - отметил Шевченко.

По его словам, ситуация вокруг Офиса президента уже спокойная.

"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - добавил Шевченко.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошла стычка между активистами "Национального корпуса" и силами правопорядка, которые задействованы в охране Офиса президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.