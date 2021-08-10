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10 серпня 2021, 19:59 36

Організатору дріфту на Софійській площі світить штраф максимум на 1700 гривень

10 серпня 2021, 19:59 36
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Фото пресслужба КМДА
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У столичній мерії продовжують розбиратися, хто влаштував перегони на Софійській площі, пошкодивши бруківку. Проте організатор цього неподобства сплатить штраф максимум на 1700 гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, у мерії Києва нагадали, що загальна сума збитків, нанесена історичній місцевості Києва – близько 50 тис. гривень. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Інспектори благоустрою склали на організатора протокол за адміністративне правопорушення, за яким передбачено накладення штрафу до 1700 грн.

За словами першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, організатори знехтували забороною муніципалітету на проведення дрифту на автівках, не встановили жодних огороджувальних елементів, чим створили значну небезпеку для пішоходів.

"Національний заповідник "Софія Київська" належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Екстремали забруднили та пошкодили гумою автошин кам’яну бруківку", – додав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому дрифтували два авто.

Також стало відомо, що на Софійській площі буде встановлено антизаїздні стовпчики, а рух автівок окрім спецстранспорту заборонено.

Київ площа комунальники КМДА

 
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