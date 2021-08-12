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12 августа 2021, 12:15 7

Руководство заповедника "София Киевская" не разрешало дрифт на Софийской площади-заявление

12 августа 2021, 12:15 7
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ФБ Киевгорсовет
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Руководство заповедника «София Киевская» не давало разрешение на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление руководства заповедника, которое обнародовано на сайте столичного горсовета

"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в городе Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019 года. В соответствии с ним разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения. Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал", - отмечается в заявлении

Напомним, что 10 августа в Киеве авто дрифтовали на Софийской площади без разрешения, полиция возбудила дело. В одном из них как стало позже известно была популярная певица. По подсчетам столичных чиновников сумма ущерба от съемки составляет около 50 тысяч гривен

Киев чиновники авто горсовет заповедник

 
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