Руководство заповедника "София Киевская" не разрешало дрифт на Софийской площади-заявление

ФБ Киевгорсовет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление руководства заповедника, которое обнародовано на сайте столичного горсовета

"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в городе Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019 года. В соответствии с ним разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения. Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал", - отмечается в заявлении

Напомним, что 10 августа в Киеве авто дрифтовали на Софийской площади без разрешения, полиция возбудила дело. В одном из них как стало позже известно была популярная певица. По подсчетам столичных чиновников сумма ущерба от съемки составляет около 50 тысяч гривен