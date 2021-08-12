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12 серпня 2021, 11:13 391

В Києві тижневий рекорд кількості нових хворих на COVID-19

12 серпня 2021, 11:13 391
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Фото з відкритих джерел
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За минулу добу у Києві підтвердили 205 випадків захворювання на COVID-19. Це найбільша кількість нових хворих у столиці за тиждень

За минулу добу у Києві підтвердили 205 випадків захворювання на COVID-19. Це найбільша кількість нових хворих у столиці за тиждень.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

Він зазначив, що минулої доби на коронавірус захворіли 113 жінок віком від 18 до 93 років, 82 чоловіки віком від 19 до 87 років, 4 дівчинки від 1 до 15 років і 6 хлопчиків від 10 до 17 років, до лікарень шпиталізували 37 хворих на коронавірус та 47 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 433 особи подолали COVID-19

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському та Дарницькому (по 40), Святошинському (28) та в Подільському (23).

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні госпіталізували 588 хворих на COVID

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