COVID в Україні: за добу госпіталізували 588 осіб

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Протягом 11 серпня в Україні було зафіксовано 1247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що серед нових інфікованих - 77 дітей та 41 медпрацівник. Всього за добу госпіталізували 588 осіб. Зафіксовано 24 летальних випадки, а 1 039 осіб одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

У МОЗ повідомляють, що за добу протестовано: методом ПЛР – 22 049 осіб, методом ІФА – 8 735 осіб, експрес-тестами – 17 267 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла - у 2 262 601 людина, одужала 2 194 791 людина, померли 53 173 людини.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готується до можливого спалаху захворюваності COVID в Україні через поширення штаму "Дельта". У зв'язку з цим розглядається три ймовірних сценарії течії нової хвилі.