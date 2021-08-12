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12 августа 2021, 11:13 389

В Киеве недельный рекорд количества новых больных COVID-19

12 августа 2021, 11:13 389
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Фото из открытых источников
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За минувшие сутки в Киеве подтвердили 205 случаев заболевания на COVID-19. Это самое большое количество новых заболевших в столице за неделю

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 205 случаев заболевания на COVID-19. Это самое большое количество новых заболевших в столице за неделю.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что за прошедшие сутки на коронавирус заболели 113 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 4 девочки от 1 до 15 лет и 6 мальчиков от 10 до 17 лет, в больницы госпитализировали 37 больных на коронавирус и 47 с подозрением на COVID-19 и пневмонии. 433 человека преодолели COVID-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском и Дарницком (по 40), Святошинском (28) и в Подольском (23).

Напомним, что за минувшие сутки в Украине госпитализировали 588 больных COVID

COVID-19 Киев пневмония больница госпитализация

 
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