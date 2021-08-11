В столице мужчина напал на почтовое отделение
В Киеве неизвестный напал на почтовое отделение в Деснянском районе
Как пишет RegioNews, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Злоумышленник зашел в помещение и, угрожая ножом работнице заведения, забрал из кассы 22 тысячи гривен.
Сотрудники полиции задержали нападавшего в Киевской области, куда он сбежал сразу после совершения преступления.
Напомним, недавно в Одессе на кладбище мужчина напал на двух женщин.
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