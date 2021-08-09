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09 серпня 2021, 13:42 403

В Одесі на кладовищі чоловік напав на двох жінок

09 серпня 2021, 13:42 403
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі в районі другого Християнського кладовища невідомий чоловік напав з погрозами на двох жінок

Як передає RegioNews, про це повідомили патрульна поліція Одеської області.

Так, до патрульних звернулися дві жінки про допомогу та розповіли, що до них підійшов невідомий чоловік й почав погрожувати їм. Напав на одну з жінок, а потім погрожуючи розбитою скляною пляшкою забрав мобільні телефони.

Жінки надали опис нападника. Обстежуючи прилеглу територію, на вулиці Водопровідній, патрульні звернули увагу на чоловіка, який підпадав під опис його було затримано.

Під час поверхневого огляду, у задній кишені, було виявлено телефони потерпілих. Також жінки впізнали нападника", - повідомили патрульні.

Раніше повідомлялось, що у столиці на одному з міських кладовищ знайшли тіло чоловіка зі слідами побиття.

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