В Киеве во время движения загорелся автомобиль

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В Шевченковском районе столицы во время движения загорелся автомобиль Volkswagen. Огнем был уничтожен моторный отсек и салон автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в г. Киеве.

На проезжей части дороги, во время движения в автомобиле марки "Volkswagen Polo" возник пожар. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. Во время тушения пожара также осуществлялись работы по смыванию разлитого топлива", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будет устанавливать следствие.

Кроме того, как сообщают СМИ, водитель автомобиля Volkswagen находясь в нетрезвом состоянии попал в ДТП с другим автомобилем и пытался уехать с места происшествия, но во время движения из автомобиля пошел дым.

Ранее сообщалось, что во Львове 9 августа водитель маршрутки №184а сбил на велодорожке курьера, пострадавшего госпитализировали.