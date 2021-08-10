Организатору дрифта на Софийской площади светит штраф максимум на 1700 гривен

Фото пресс-служба КГГА

В столичной мэрии продолжают разбираться, кто устроил гонки на Софийской площади, повредив брусчатку. Однако организатор этого хамства оплатит штраф максимум на 1700 гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, в мэрии Киева напомнили, что общая сумма ущерба, нанесенная исторической местности Киева - около 50 тыс. Гривен. Полиция Киева начала уголовное производство.

Инспекторы благоустройства составили на организатора протокол за административное правонарушение, по которому предусмотрено наложение штрафа до 1700 грн.

По словам первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Кулебы, организаторы пренебрегли запретом муниципалитета на проведение дрифту на автомобилях, не установили никаких ограждающих элементов, чем создали значительную опасность для пешеходов.

"Национальный заповедник" София Киевская "принадлежит к всемирному наследию ЮНЕСКО. Экстремалы испачкали и повредили резиной автошин каменную мостовую", - добавил Алексей Кулеба.

Напомним, что в Киеве на Софийской площади возле памятника Богдану Хмельницкому дрифтувалы два авто.

Также стало известно, что на Софийской площади будет установлен антизаиздни столбики, а движение автомобилей кроме спецстранспорту запрещено.