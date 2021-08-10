Дрифт на Софійській площі Києва, в одному з авто була популярна співачка

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В одному з двох автомобілів, які влаштували дрифт в центрі Києва – на Софійській площі, була співачка Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко).

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН

Співачка зазначила, що ранок починається не з кави.

Пізніше артистка емоційно прокоментувала поїздку в авто, яке дрифтувало. Ролик, на якому Alyona Alyona зазнята в авто після поїздки.

"Ну і страшно, це офігенно. Класно, мені здається, не встигаєш нічого зрозуміти, що сталося...", – сказала співачка.

Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому дрифтували два авто.

Зйомка не було санкціонованою, через дрифт площа забруднена малюнками шин авто, тому місцева влада звернулася в поліцію.

У поліції визнали те, що трапилося, хуліганством (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Правоохоронці з'ясували, що у центрі столиці знімали рекламний ролик. Учасників та організаторів зйомки почали розшукувати.

В Україні за хуліганство, вчинене без застосування зброї, загрожує штраф чи до п'яти років позбавлення/обмеження волі.