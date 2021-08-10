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10 серпня 2021, 18:20 7

У КМДА повідомили про встановлення антизаїздних стовпчиків та Софійській площі та обіцяють евакуйовувати "піратів"

10 серпня 2021, 18:20 7
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Телеграм Костянтина Усова
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На Софійській площі буде встановлено антизаїздні стовпчики, а рух автівок окрім спецстранспорту заборонено

Про це у Телеграмі повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"Місто оперативно встановлює антизаїздні стовпчики на Софійській площРоботи почались і тривають. Вже завтра на сплюндровану сьогодні територію не зможе заїхати жодне авто - ні для рекламних зйомок, ні для паркування біля магазинів лакшері одягу, ні для будь-чого іншого. Тільки спецтранспорт", - підкреслив чиновник

Чиновник також пообіцяв евакуйовувати піратів. Він додав, що за попередніми даними збитки від сьогоднішнього дрифту становлять понад 47 тисяч гривень

Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому дрифтували два авто.

Зйомка не було санкціонованою, через дрифт площа забруднена малюнками шин авто, тому місцева влада звернулася в поліцію.

У поліції визнали те, що трапилося, хуліганством (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Правоохоронці з'ясували, що у центрі столиці знімали рекламний ролик. Учасників та організаторів зйомки почали розшукувати.

В Україні за хуліганство, вчинене без застосування зброї, загрожує штраф чи до п'яти років позбавлення/обмеження волі.

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