У столиці вщент вигоріла маршрутка, водій отримав опіки
У Києві 5 серпня ввечері виникло загорання маршрутки, внаслідок чого її водій отримав опіки обличчя та руки
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС, пише RegioNews.
Інцидент стався близько 21:00 вечора за адресою Крайня, 1, що у Деснянському районі столиці.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі "Богдан" виникла пожежа. На момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було.
Водію, який отримав опіки, медики надали допомогу на місці події. Від госпіталізації він відмовився.
Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль.
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