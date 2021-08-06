В столице дотла выгорела маршрутка, водитель получил ожоги
В Киеве 5 августа вечером возникло возгорание маршрутки, в результате чего ее водитель получил ожоги лица и руки
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, пишет RegioNews.
Инцидент произошел около 21:00 вечера по адресу Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время следования к месту стоянки, в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.
Водителю, получившему ожоги, медики оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.
Напомним, недавно на Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?