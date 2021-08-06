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06 августа 2021, 11:18 722

В столице дотла выгорела маршрутка, водитель получил ожоги

06 августа 2021, 11:18 722
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Фото: ГСЧС
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В Киеве 5 августа вечером возникло возгорание маршрутки, в результате чего ее водитель получил ожоги лица и руки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, пишет RegioNews.

Инцидент произошел около 21:00 вечера по адресу Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время следования к месту стоянки, в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.

Водителю, получившему ожоги, медики оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.

Напомним, недавно на Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль.

Украина Киев транспорт маршрутки Столица

 
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