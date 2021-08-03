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03 серпня 2021, 16:32 818

У Києві чоловік вбив свою матір

03 серпня 2021, 16:32 818
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Фото: Нацполіція
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У Києві поліція затримала 27-річного чоловіка, який підозрюється в побитті до смерті своєї матері

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що лікарі повідомили у поліцію, що у квартирі на вулиці Андрія Малишка вони виявили жінку з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою терміново прибули слідчо-оперативні групи Головного та Дніпровського управлінь поліції.

У зв'язку з цим, слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Чернігівській області батько сокирою зарубав сина.

Україна Київ поліція лікарі Нацполіція

 
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