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03 августа 2021, 16:32 799

В Киеве мужчина убил свою мать

03 августа 2021, 16:32 799
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Фото: Нацполиция
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В Киеве полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в избиении до смерти своей матери

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что врачи сообщили в полицию, что в квартире на улице Андрея Малышко они обнаружили женщину с признаками насильственной смерти. По указанному адресу срочно прибыли следственно-оперативные группы Главного и Днепровского управления полиции.

В связи с этим, следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черниговской области отец топором зарубил сына.

Украина Киев полиция врачи Нацполиция

 
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