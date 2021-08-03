В Киеве мужчина убил свою мать
В Киеве полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в избиении до смерти своей матери
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что врачи сообщили в полицию, что в квартире на улице Андрея Малышко они обнаружили женщину с признаками насильственной смерти. По указанному адресу срочно прибыли следственно-оперативные группы Главного и Днепровского управления полиции.
В связи с этим, следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
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