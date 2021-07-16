Суд тимчасово заборонив демонтаж "Квіти України"

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Шевченківський районний суд Києва заборонив власнику будівлі "Квіти України" демонтаж на час судового процесу щодо порушення немайнових авторських прав архітектора.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook юридичної компанії "Axon Partners"

Як зазначаєтсья у повідомленні, компанія готує позов про захист прав архітектора, але оскільки у понеділок 12 липня власник почав руйнувати будівлю, юристи попросили Шевченківський райсуд заборонити власнику демонтаж будівлі на час судового процесу – і в четвер суд задовольнив.

Зазначається також, що у вівторок Шевченківський суд наклав арешт на будівлю у кримінальній справі. а Міністерство культури винесло припис про заборону будівельних робіт.

"Наша ж заява до суду стосується інших підстав і ніяк не перетинається із переліченими заборонами. Навалилися з кількох боків, так би мовити", – уточнили в "Axon Partners".

Юристи планують протягом найближчих днів подати позов і вимагати збереження первісного архітектурного проєкту та дотримання прав архітектора Левчука.

Крім цього, вони проситимуть виплатити компенсації за зруйновану будівлю.

"Це не швидкий процес. Але поки суд розглядатиме справу, "Квіти України" будуть у відносній безпеці, бо діятиме заборона на здійснення реконструкції", – вважають в "Axon Partners".

У середині 80-х у Києві по вулиці Січових Стрільців 49 з’явився магазин-оранжерея "Квіти України". Автором проєкту будівлі магазину є архітектор Левчук Микола Антонович. Він є також автором внутрішніх елементів декору будівлі "Квіти України", зокрема, оригінальних світильників та дизайну облицювання стін.

Зараз власником будівлі є ПрАТ "Квіти України" і власник запланував реконструкцію. Архітектор вважає це порушенням його прав