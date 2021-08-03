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03 августа 2021, 14:46 22

"Квіти України" внесли в список объектов культурного наследия Киева

03 августа 2021, 14:46 22
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Фото из открытых источников
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Департамент охраны культурного наследия КГГА внес объект” Цветы Украины " в перечень объектов культурного наследия Киева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм депутата Киевсовета Владимира Прокопива

Он пояснил, что здание получило статус только что обнаруженного объекта культуного наследия и подлежит защите, согласно ст. 37 Закона Украины "Об охране культурного наследия”.

"В соответствии с приказом Департамента, в течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор по зданию "Квіти України”. Без наличия письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия и без согласованной научно-проектной документации любые работы на объекте будут запрещены. Копию приказа Департамента уже направлено в Министерство культуры и информационной политики Украины, чтобы внести "Квіти України” в государственный реестр недвижимых памятников Украины", -отметил депутат.

Напомним, что 16 июля суд временно запретил демонтаж здания "Квіти України".

В середине 80-х в Киеве по улице Сечевых Стрельцов 49 появился магазин-оранжерея "Квіти України". Автором проекта здания магазина является архитектор Левчук Николай Антонович. Он является также автором внутренних элементов декора здания "Цветы Украины", в частности, оригинальных светильников и дизайна облицовки стен.

Сейчас владельцем здания является ЧАО "Цветы Украины" и владелец запланировал реконструкцию. Архитектор считает это нарушением его прав

суд наследие депутат КГГА культура

 
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