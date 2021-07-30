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30 липня 2021, 13:09 838

Відвідувач столичного супермаркету побив охоронця

30 липня 2021, 13:09 838
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Фото: Нацполіція
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Київські оперативники затримали чоловіка, який побив охоронника супермаркету. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

До поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар чоловіка, якого побили в одному із супермаркетів Голосіївського району.

По прибуттю правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер відеонагляду та встановили, що 58-річний охоронник магазину зробив зауваження двом покупцям, які взяли товар і не хотіли за нього розраховуватись.

Під час конфлікту один із хлопців підійшов до чоловіка і кулаком наніс удар в голову, від чого охоронник втратив рівновагу і впав. Далі з місця вчинення злочину відвідувачі втекли. Свідки інциденту викликали швидку", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили особу нападника, ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

Слідчий поліції повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочину. Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Рівному під час виклику поліцейському вилами прокололи ногу.

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