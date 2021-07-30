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30 июля 2021, 13:09 836

Посетитель столичного супермаркета избил охранника

30 июля 2021, 13:09 836
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Фото: Нацполиция
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Киевские оперативники задержали мужчину, который избил охранника супермаркета. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию от врачей поступило сообщение о госпитализации в стационар мужчину, которого избили в одном из супермаркетов Голосеевского района.

По прибытию правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что 58-летний охранник магазина сделал замечание двум покупателям, которые взяли товар и не хотели за него рассчитываться.

Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову, от чего охранник потерял равновесие и упал. Далее с места совершения преступления посетители скрылись. Свидетели инцидента вызвали скорую", - говорится в сообщении.

Оперативники установили личность нападавшего, им оказался 22-летний местный житель.

Следователь полиции сообщил задержанному о подозрении в совершении преступления. Сейчас районный суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.

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