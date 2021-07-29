У столичному метро розповіли, які речі найчастіше забувають пасажири

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За шість місяців 2021 року до бюро знахідок київської підземки потрапило 177 різних речей

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену, пише RegioNews.

Тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі наплічники, капелюхи. Натомість у холодні пори року - шарфи, рукавички, шапки, а навесні - парасольки, куртки, наплічники.

Від січня до червня повернуто 44 загублені речі, решта чекають своїх власників у бюро.

Раніше повідомлялось, що з початку 2021 року в Київському метрополітені було складено 2437 протоколів про порушення правил карантину.