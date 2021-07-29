Стало відомо, скільки адмінпротоколів склали на безмасочників у метро Києва
З початку 2021 року в Київському метрополітені було складено 2437 протоколів про порушення правил карантину
Як пише RegioNews, таку інформацію надало Управління поліції в метрополітені.
Більшість із порушень стосувалися відмови дотримання маскового режиму.
У метро Києва нагадали, що з особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз'яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства.
Там закликали пасажирів користуватися захисними масками і вибирати безконтактні способи оплати проїзду.
Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін зазначає, що скасування обов'язкового носіння масок можлива після того, як буде вакцинована велика частина населення.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася