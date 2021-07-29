Стало відомо, скільки адмінпротоколів склали на безмасочників у метро Києва

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З початку 2021 року в Київському метрополітені було складено 2437 протоколів про порушення правил карантину

Як пише RegioNews, таку інформацію надало Управління поліції в метрополітені.

Більшість із порушень стосувалися відмови дотримання маскового режиму.

У метро Києва нагадали, що з особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз'яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства.

Там закликали пасажирів користуватися захисними масками і вибирати безконтактні способи оплати проїзду.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін зазначає, що скасування обов'язкового носіння масок можлива після того, як буде вакцинована велика частина населення.