В столичном метро рассказали, какие вещи чаще всего забывают пассажиры

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За шесть месяцев 2021 года в бюро находок киевской подземки попало 177 разных вещей

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, пишет RegioNews.

Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. Зато в холодные времена года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонтики, куртки, рюкзаки.

С января по июнь возвращено 44 утерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Киевском метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушении правил карантина.