Стало известно, сколько админпротоколов составили на безмасочников в метро Киева
С начала 2021 года в Киевском метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушении правил карантина
Как пишет RegioNews, такую информацию предоставило Управление полиции в метрополитене.
Большинство из нарушений касались отказа соблюдения масочного режима.
В метро Киева напомнили, что с лицами, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства.
Там призвали пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда.
Напомним, главный санврач Игорь Кузин отмечает, что отмена обязательного ношения масок возможна после того, как будет вакцинирована большая часть населения.
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