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28 июля 2021, 19:01 31

В Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта"-штамм коронавируса

28 июля 2021, 19:01 31
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Фото: suspilne.media
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В основном с помощью метода ПЦР-диагностики у 17 человек подтвердили случаи заболевания на коронавирус, которые вызваны "Дельта"-штаммом

Как передает RegioNews, об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Выявлено 17 случаев "Дельта"-штамма... Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием... У зараженных штаммом Дельта более тяжелое течение, но информация еще собирается", - рассказал он.

Санврач пояснил, что случаи были подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

По его словам, большая часть пациентов посещала Россию и другие страны, где фиксируется распространение "Дельты".

Напомним, в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта".

коронавирус заражение Минздрав пандемия Дельта

 
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