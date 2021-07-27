Поліція знову обмежила в’їзд фур до столиці

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Поліція обмежила в'їзд великогабаритного транспорту до Києва через спеку

Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм канал Патрульної поліції Києва

Зазначається, що в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С.

"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - зауважили у патрульній поліції

Нагадаємо, що 29 червня Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур.