Поліція знову обмежила в’їзд фур до столиці
Поліція обмежила в'їзд великогабаритного транспорту до Києва через спеку
Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм канал Патрульної поліції Києва
Зазначається, що в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С.
"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - зауважили у патрульній поліції
Нагадаємо, що 29 червня Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур.
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