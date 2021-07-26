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26 липня 2021, 16:34 18

У Київській області тимчасово обмежили в'їзд вантажівок

26 липня 2021, 16:34 18
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 26 липня, починаючи з 13:45, обмежили рух для великовагового транспорту на всіх під’їздах до Київської області

Про це повідомили у пресслужбі МВС України, пише RegioNews.

Згідно з повідомленням, обмеження руху стосується вантажівок:

  • вага яких перевищує 24 тонни;
  • навантаження на вісь перевищує 7 тонн.

Наразі відомо, що відповідні заходи були прийнятті через перевищення денної температури понад +28 градусів, задля запобігання псування асфальту.

"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - відзначає пресслужба МВС.

Нагадаємо, нещодавно у Києві вантажівка влаштувала ДТП та врізалася в міст.

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