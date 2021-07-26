У Київській області тимчасово обмежили в'їзд вантажівок
У понеділок, 26 липня, починаючи з 13:45, обмежили рух для великовагового транспорту на всіх під’їздах до Київської області
Про це повідомили у пресслужбі МВС України, пише RegioNews.
Згідно з повідомленням, обмеження руху стосується вантажівок:
- вага яких перевищує 24 тонни;
- навантаження на вісь перевищує 7 тонн.
Наразі відомо, що відповідні заходи були прийнятті через перевищення денної температури понад +28 градусів, задля запобігання псування асфальту.
"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - відзначає пресслужба МВС.
Нагадаємо, нещодавно у Києві вантажівка влаштувала ДТП та врізалася в міст.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"