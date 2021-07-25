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25 липня 2021, 16:55 7984

"Мавпа, на вихід": у Києві кондуктор накинулася з образами на темношкіру дівчину

25 липня 2021, 16:55 7984
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Фото з відкритих джерел
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У мережі з'явилося відео, як одна з київських кондукторів ображає і намагається виставити з громадського транспорту темношкіру дівчину

Як пише RegioNews, кадри опублікував у Facebook користувач Андрій Архангельський.

"Мавпа, на вихід гоу", - каже кондукторша.

Ймовірно, причиною скандалу стало те, що дівчина не заплатила за проїзд, оскільки кондуктор підходить до неї і намагається виставити дівчину з громадського транспорту під крики: "Ти плати гроші за проїзд".

"Про€3 на вихід гоу". Київський кондуктор спілкується з англомовною пасажиркою.

Posted by Андрій Архангельський on Sunday, July 25, 2021

Нагадаємо, у Кривому Розі вітчим тримав семирічного пасинка на ланцюгу.

Україна Київ транспорт гроші проїзд

 
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