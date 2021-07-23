У Кривому Розі вітчим тримав семирічного пасинка на ланцюгу

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Працівники поліції звільнили у Кривому Розі семирічного хлопчика, якого вітчим утримував на ланцюгу

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, пише RegioNews.

"23 липня хлопець сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував ногу до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці звільнили дитину та відвезли до лікарні. Зараз хлопчика оглядають лікарі”, - йдеться у повідомленні.

Хлопчика прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. За словами чоловіка, у такий спосіб він намагався "перевиховати" сина, який нібито постійно втікає з дому".

Поліція порушила кримінальну справу проти чоловіка. Тепер йому загрожує покарання у виді обмеження або позбавленням волі строком до п’яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від початку року зросла кількість самогубств серед дітей та підлітків.