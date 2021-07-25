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25 июля 2021, 16:55 1140

"Обезьяна, на выход": в Киеве кондуктор набросилась с оскорблениями на темнокожую девушку

25 июля 2021, 16:55 1140
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Фото из открытых источников
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В сети появилось видео, как одна из киевских кондукторов оскорбляет и пытается выставить из общественного транспорта темнокожую девушку

Как пишет RegioNews, кадры опубликовал в Facebook пользователь Андрей Архангельский.

"Обезьяна, на выход гоу", - говорит кондукторша.

Вероятно, причиной скандала стало то, что девушка не заплатила за проезд, поскольку кондукторша подходит к ней и пытается выставить девушку из общественного транспорта под крики: "Ты плати деньги за проезд".

"Об€3ьяна на выход гоу". Киевский кондуктор общается с англоязычной пассажиркой.

Posted by Андрей Архангельский on Sunday, July 25, 2021

Напомним, в Кривом Роге отчим держал семилетнего пасынка на цепи.

Украина Киев транспорт деньги проезд

 
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