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У Черкасах чоловік посеред вулиці влаштував стрілянину: двоє поранених
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19 липня 2021, 08:54 70

У Черкасах чоловік посеред вулиці влаштував стрілянину: двоє поранених

19 липня 2021, 08:54 70
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Фото з відкритих джерел
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У Черкасах 18 липня поблизу магазину "Лісовий" сталася стрілянина, внаслідок чого двоє чоловіків потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями

Про це повідомили у поліції Черкас, інформує RegioNews.

Зазначається, що близько 15:00 між трьома чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет та почав стріляти у бік опонентів. Після цього стрілок втік до лісу.

"Внаслідок стрілянини двоє чоловіків госпіталізовані до Третьої міської лікарні із тілесними ушкодженнями спини та голови", - розповіли в поліції.

Правоохоронці з допомогою батальйону спецназу та кінологів розшукали та затримали стрілка. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Його затримали. На місці, де трапилась подія, поліція вилучила декілька гільз.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі гості чеченського весілля влаштували стрілянину з автомата, а також дрифт на проїжджій частині. Згодом стрілка затримали.

Україна стрілянина Черкаси події поранення

 
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