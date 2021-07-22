У Києві почали робити щеплення вакциною від Moderna

Фото: kyivcity.gov.ua

Починаючи з 22 липня усі жителі столиці можуть щепитися від коронавірусу вакциною Spikevax від Moderna у київському МВЦ

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Із 22 липня всі охочі зможуть щепитися від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech та Spikevax Moderna", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така можливість буде доступною для мешканців столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19.

Крім того, починаючи з 23 липня на вакцинацію можна буде записатися в будь-який пункт щеплень на базі медустанов незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Нагадаємо, 16 липня у столичному Центрі вакцинації на базі МВЦ розпочали імунізацію препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.