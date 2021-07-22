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22 июля 2021, 10:13 134

В Киеве начали делать прививки вакциной от Moderna

22 июля 2021, 10:13 134
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Фото: kyivcity.gov.ua
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Начиная с 22 июля все жители столицы могут привиться от коронавируса вакциной Spikevax от Moderna в киевском МВЦ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

С 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность будет доступна для жителей столицы, которые зарегистрируются на вакцинацию через сервис helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19.

Кроме того, начиная с 23 июля на вакцинацию можно будет записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

Напомним, 16 июля в столичном Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизацию препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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