У Києві дерево впало на багатоповерхівку
У Києві 21 липня у Деснянському районі на вулиці Мілютенка дерево впало на будинок
Про це повідомив "Київ Оперативний", пише RegioNews.
"Внаслідок нічної грози на Мілютенка, 28, впало дерево на житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, днями у Києві поблизу Житомирської провалився асфальт.
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