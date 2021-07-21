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21 липня 2021, 10:14 1861

У Києві дерево впало на багатоповерхівку

21 липня 2021, 10:14 1861
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Фото: Київ оперативний
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У Києві 21 липня у Деснянському районі на вулиці Мілютенка дерево впало на будинок

Про це повідомив "Київ Оперативний", пише RegioNews.

"Внаслідок нічної грози на Мілютенка, 28, впало дерево на житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, днями у Києві поблизу Житомирської провалився асфальт.

Україна Київ дерева погода Столиця

 
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