У Києві поблизу Житомирської провалився асфальт
У столиці поблизу станції метро "Житомирська" провалився асфальт
Про це пише RegioNews з посиланням на "Сегодня".
"Асфальт провалився після зливи і на вулиці Живописної (в районі метро Житомирська). Рух ускладнений", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Київ накрила потужна злива, внаслідок чого зачинено станцію метро.
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