В Киеве дерево упало на многоэтажку
В Киеве 21 июля в Деснянском районе на улице Милютенко дерево упало на дом
Об этом сообщил "Киев Оперативный", пишет RegioNews.
"В результате ночной грозы на Милютенко, 28, упало дерево на жилой дом. К счастью, никто не пострадал", - говорится в заметке.
Напомним, на днях в Киеве вблизи Житомирской провалился асфальт.
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