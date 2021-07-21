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21 июля 2021, 10:14 1860

В Киеве дерево упало на многоэтажку

21 июля 2021, 10:14 1860
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Фото: Киев Оперативный
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В Киеве 21 июля в Деснянском районе на улице Милютенко дерево упало на дом

Об этом сообщил "Киев Оперативный", пишет RegioNews.

"В результате ночной грозы на Милютенко, 28, упало дерево на жилой дом. К счастью, никто не пострадал", - говорится в заметке.

Напомним, на днях в Киеве вблизи Житомирской провалился асфальт.

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