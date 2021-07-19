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Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
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19 июля 2021, 14:35 3262

Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы

19 июля 2021, 14:35 3262
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Фото из открытых источников
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Киев накрыл мощный ливень с градом

Как пишет Regionews, в результате ливня затопило дворы домов закрыты, в том числе станцию "Берестейская", заблокирован выход из метро "Академгородок". Местами поваленные деревья.

Видео последствий стихии киевляне выкладывают в соцсетях.

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Напомним, что 12 июля в Житомире шквальный ветер повалил деревья, есть пострадавший

метро Киев осадки Стихия деревья

 
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