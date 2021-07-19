Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
Киев накрыл мощный ливень с градом
Как пишет Regionews, в результате ливня затопило дворы домов закрыты, в том числе станцию "Берестейская", заблокирован выход из метро "Академгородок". Местами поваленные деревья.
Видео последствий стихии киевляне выкладывают в соцсетях.
Перекресток Вышгородской и Приорской в ЖК "Парковке городок"Posted by Киев Оперативный on Monday, July 19, 2021
Кирилловская, напротив стадиона СпартакPosted by Киев Оперативный on Monday, July 19, 2021
Николая УшаковаPosted by Киев Оперативный on Monday, July 19, 2021
Отчаянная попытка спасти авто. Киев, АвтозаводскаяPosted by Киев Оперативный on Monday, July 19, 2021
Напомним, что 12 июля в Житомире шквальный ветер повалил деревья, есть пострадавший
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране