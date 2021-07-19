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19 липня 2021, 11:58 687

У Києві загасили пожежу на складах: стало відомо, чи є постраждалі

19 липня 2021, 11:58 687
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Фото з відкритих джерел
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Пожежу на складах у Голосіївському районі Києва загасили. На щастя, постраждалих в результаті інциденту немає

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Зазначається, що сьогодні вранці за адресою Пироговський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремій складській будівлі виникла пожежа. На місці пожежники виявили, що вогонь частково зруйнував покрівлю та фасадну стіну складу, була загроза подальшого руйнування покрівлі. Жертв і постраждалих немає.

"О 08:45 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. О 10:55 - пожежу ліквідовано. Вмісту аміаку в повітрі не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня на Київщині горіло підприємство "Хутровик".

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