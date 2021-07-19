В Киеве потушили пожар на складах: стало известно, есть ли пострадавшие
Пожар на складах в Голосеевском районе Киева потушили. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.
Отмечается, что сегодня утром по адресу Пироговский шлях, 154 на территории транспортной компании в отдельном складском здании возник пожар. На месте пожарные обнаружили, что огонь частично разрушил кровлю и фасадную стену склада, была угроза дальнейшего разрушения кровли. Жертв и пострадавших нет.
"В 08:45 пожар локализован на площади 1 тыс. 200 м кв. В 10:55 - пожар ликвидирован. Содержания аммиака в воздухе не наблюдается", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе на Киевщине горело предприятие "Меховщик".
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