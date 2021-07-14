На Киевщине горит предприятие
В среду, 14 июля, спасателям поступило сообщение о возгорании на территории кролеразводника "Хутровик" в городе Узин вблизи Белой Церкви
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что загорелась кровля и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 кв. м.
Пожар удалось локализовать за полтора часа-в 09: 58. Однако тушение еще продолжается. Причина пожара устанавливается.
Напомним, накануне на Киевщине два человека погибли при пожаре в пятиэтажке.
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