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14 июля 2021, 12:14 14

На Киевщине горит предприятие

14 июля 2021, 12:14 14
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Фото: ГСЧС
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В среду, 14 июля, спасателям поступило сообщение о возгорании на территории кролеразводника "Хутровик" в городе Узин вблизи Белой Церкви

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что загорелась кровля и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 кв. м.

Пожар удалось локализовать за полтора часа-в 09: 58. Однако тушение еще продолжается. Причина пожара устанавливается.

Напомним, накануне на Киевщине два человека погибли при пожаре в пятиэтажке.

Украина Киев пожар спасатели Киевская область

 
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